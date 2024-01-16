Наступ на Харків: американський генерал оцінив, чи існує загроза

Російська армія не наважаться на повторну кампанію з захоплення Харкова. Наразі окупанти не мають великих бронетанкових сили, які можна було б використати для оточення або захоплення міста.

Про це в інтерв’ю Sestry заявив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Але якщо у них є сили для цього, вони добре попрацювали над тим, щоб їх приховати. Тому що я не бачу їх зараз. Але я не маю доступу до секретних розвідувальних даних. Наприклад, до того, що бачать супутники. Але я б довіряв генералу Залужному, українському Генштабу, у них є можливість дізнатися, чи існує значна загроза для Харкова", - наголосив Годжес.

З його слів, загарбникам не вдасться захопити місто з низки причин. Зокрема, проблема в тому, що росіяни продовжать кидати у м'ясорубку призовників, яким не пощастило.

"Не бачу доказів цьому. Коли дивишся на те, що вони роблять зараз - марнують людські життя, тому що їм начхати на власні втрати - це нескінченні лобові атаки, погано підготовлені й організовані, які намагаються зламати українських захисників. І їм це не вдається", - зауважив американський військовий.

Як повідомлялося, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

Нагадаємо, The Telegraph з посиланням на власні джерела повідомило, що нібито 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Коментуючи матеріал британського видання, в українській розвідці наголосили, що є накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку.

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