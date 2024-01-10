Наступ на Харків: експерт повідомив, яка загроза існує

Наразі немає загрози вторгнення російських загарбників на територію Харкова та області. Зокрема, з Бєлгорода. Втім, може існувати ризик активізації бойових дій на Куп’янському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Якщо говорити про Харківщину, то вона давно вже стала епіцентром серйозних бойових дій. Ми говоримо про дії в районі Куп’янська, тому що це є Харківська область. Якщо говорити про переклад тієї інформації (західні ЗМІ пишуть, що 15 січня РФ може почати наступ на Харків - Ред), то йдеться про поновлення бойових дій саме на Куп’янському напрямку", - зауважив Грабський.

Щодо Харкова, то експерт наголосив на тому, що і обласний центр, і інші населені пункти регіону перебувають практично під постійними обстрілами ворога. Своєю чергою, ЗСУ війська завдають ударів у відповідь.

"Ми можемо говорити про те, що може існувати загроза активізації саме бойових дій на Куп’янському напрямку. А дійсно загрози вторгнення на територію Харківської області з інших напрямків, зокрема безпосередньо з Бєлгорода, не існує на сьогоднішній день. Але це не означає, що така загроза не може бути створена", - наголосив Грабський.

За його словами, з часом Росія "має можливості розгортання додаткових угруповань військ. Втім, прогнозує Грабський, "на найближчі 3-6 місяців такої загрози не передбачається".

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Наступ на Харків

Видання The Telegraph опублікувало матеріал, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Нібито окупаційна армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ і прилеглі території. Українська розвідка підтверджує, що є накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов після інформації у ЗМІ заявив, що наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано. За його словами, росіяни дійсно наступають на Куп'янському напрямку та ведуть активні штурмові дії на цій ділянці фронту. Втім, активність загарбників трохи зменшилася.

Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чи є просування окупантів на Харківщині. В ISW наголошують, що наразі підтверджених змін на лінії фронту не було.

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