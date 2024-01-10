Наступление на Харьков: эксперт сообщил, какая угроза существует

Пока нет угрозы вторжения российских захватчиков на территорию Харькова и области. В частности, из Белгорода. Впрочем, может существовать риск активизации боевых действий на Купянском направлении.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Если говорить о Харьковщине, то она давно уже стала эпицентром серьезных боевых действий. Мы говорим о действиях в районе Купянска, потому что это Харьковская область. Если говорить о переводе той информации (западные СМИ пишут, что 15 января РФ может начать наступление на Харьков — Ред), речь идет о возобновлении боевых действий именно на Купянском направлении", — отметил Грабский.

Что касается Харькова, то эксперт отметил, что и областной центр, и другие населенные пункты региона находятся практически под постоянными обстрелами врага. В свою очередь, ВСУ войска наносят ответные удары.

"Мы можем говорить о том, что может существовать угроза активизации именно боевых действий на Купянском направлении. А действительно, угрозы вторжения на территорию Харьковской области по другим направлениям, в частности непосредственно из Белгорода, не существует на сегодняшний день. Но это не означает, что такая угроза не может быть создана", — подчеркнул Грабский.

По его словам, со временем Россия "имеет возможности развертывания дополнительных группировок войск. Впрочем, прогнозирует Грабский, "на ближайшие 3-6 месяцев такой угрозы не предвидится".

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Наступление на Харьков

Издание The Telegraph опубликовало материал, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Якобы оккупационная армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории. Украинская разведка подтверждает, что накопление сил и средств врага на Купянском направлении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов после информации в СМИ заявил, что в настоящее время концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована. По его словам, россияне действительно наступают на Купянском направлении и ведут активные штурмовые действия на этом участке фронта. Впрочем, активность захватчиков несколько уменьшилась.

Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

Аналитики Института изучения войны проанализировали, есть ли продвижение оккупантов в Харьковской области. В ISW подчеркивают, что подтвержденных изменений на линии фронта не было.

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