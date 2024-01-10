В ГУР прокомментировали спецоперации в Крыму

Украинские военные в 2023 году совершили несколько боевых и специальных операций в аннексированном Крыму и Черном море. Атаки на полуострове напоминают российским захватчикам об их временном пребывании на украинских землях.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии одного из телеканалов.

По его словам, рейды к берегам полуострова и другие черноморские походы разведчиков – это часть единого плана украинской армии.

"Отмечаю — проведение таких спецопераций происходит точечно, но они не отдельные: они входят в единый план, единый замысел проведения более широких любых операций", — подчеркнул представитель ГУР.

Черняк отмечает, что это только начало. Ведь в течение 2024 таких операций будет становиться больше. По его словам, ГУР следит и передает информацию Силам обороны всеми логистическими путями русских военных. В частности, по Крымскому мосту. Их пытаются уничтожить прежде всего для того, чтобы не было подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов и минимизировать огненное влияние армии РФ на ВСУ.

Напомним, на днях ВСУ нанесли удары по аэродромам в Крыму. Разведка Великобритании оценила последствия для обеих сторон. В частности, эти атаки нанесли значительный ущерб военной инфраструктуре оккупантов.

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