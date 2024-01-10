У ГУР прокоментували спецоперації в Криму

Українські військові у 2023 році здійснили кілька бойових та спеціальних операцій в анексованому Криму та Чорному морі. Атаки на півострові нагадують російським загарбникам про їхнє тимчасове перебування на українських землях.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі одного з телеканалів.

За його словами, рейди до берегів півострова та інші чорноморські походи розвідників - це частина єдиного плану української армії.

"Наголошую - проведення таких спецоперацій відбувається точково, але вони не окремі: вони входять у єдиний план, єдиний задум проведення ширших будь-яких операцій", - наголосив представник ГУР.

Черняк наголошує, що це лише початок. Адже протягом 2024 року таких операцій ставатиме більше. З його слів, ГУР стежить і передає інформацію Силам оборони всіма логістичними шляхами російських військових. Зокрема, по Кримському мосту. Їх намагаються знищити насамперед для того, щоб не було підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та мінімізувати вогненний вплив армії РФ на ЗСУ.

Нагадаємо, днями ЗСУ завдали ударів по аеродромах у Криму. Розвідка Британії оцінила наслідки для обох сторін. Зокрема, ці атаки завдали значної шкоди військовій інфраструктурі окупантів.

Читайте також: