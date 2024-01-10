Россияне хотят создать "буферную зону" рядом с Белгородщиной — ISW

Российские источники восстанавливают давние призывы к широкомасштабной российской наступательной операции в Харьковской области по созданию «буферной зоны» с Белгородской областью, несмотря на вероятную несостоятельность российских военных провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшее время.

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 9 января заявил, что российские войска сделают все, чтобы предотвратить украинский огонь из косвенного наведения в Белгородской области. Российские источники использовали комментарии Пескова о призыве к российским войскам создать «буферную зону» глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отбросить украинские РСЗО и артиллерию от международной границы с Белгородской областью.

Российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 на фоне широкого недовольства ограниченными трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область

Российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной оперативной мерой, которая потребовала бы гораздо большей группировки сил и значительно лучших ресурсов, чем то, что российские силы сейчас сосредоточили вдоль всей международной границы с Украиной, меньше всего в Белгородской области .

Ранее ISW оценивало, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели, и что российская группировка на купянском направлении выглядит более пригодной для проведения интенсивных наступательных усилий, чем где-либо в Украине или вдоль международной границы.

Российские военные, вероятно, пока могут проводить только действия тактического уровня в Харьковской области из Белгородской области, которые, по большей части, будут служить финтами для отвлечения и отвода украинских сил от возможной российской операции на Купянском направлении.

Напомним, в Белгороде днем 30 декабря произошел ракетный удар – Силы безопасности и обороны атаковали военные объекты в городе. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что "бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров РФ.

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