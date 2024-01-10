В Варшаве вспыхнули протесты: что произошло

Протестующие говорят, что не ожидали задержания в президентском дворце

Около 300 человек протестовали перед президентским дворцом после задержания на его территории осужденных бывших руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Осика.

Об этом пишет RMF FM.

Демонстрация также прошла перед окружным управлением полиции по ул. Гренадеры в Варшаве.

Каминского и Воника полиция задержала в президентском дворце. Сначала их доставили в полицейский участок.

Собравшиеся перед президентским дворцом скандировали лозунг: «Это Польша». Многие имели бело-красные флаги.

Протестующие заявили, что не ожидали, что Мариуш Каминский и Мацей Восик будут задержаны у президентского дворца.

Также читайте Молодые украинцы должны вернуться и воевать: польский депутат о мобилизации

"Я глубоко расстроен тем, что сейчас происходит в Польше. О том, что полиция может незаконно задерживать честных граждан и честных политиков", — сказал один из протестующих.

Przed komendą pojawił się prezes @pisorgpl Jarosław Kaczyński. Próbował wejść do budynku. Nie udało mu się to и по kilku минутах odjechał. @RMF24pl pic.twitter.com/YdeBfOBGP0 — Anna Zakrzewska (@anna_zakrzewsk_) January 9, 2024

Под отделением полиции также собрались сторонники Каминского и Осика, кричавшие "Политические заключенные" и "Долой коммунизм".

"Какая у нас теперь свобода? Куда мы направляемся? До чего доходит эта Польша?" – заявила одна из протестующих.

Несколько десятков офицеров охраняли вход из передней и задней части здания. Перед штабом также предстали несколько депутатов.

Толпа скандировала «Впустите депутата». Однако полицейские не впустили их внутрь.

Gorąca atmosfera przed komendą на Grenadierów. W środku s @Kaminski_M_ и @WasikMaciej. Do budynku próbuje wejść https://t.co/M3R0ukT9Mn poseł @OzdobaJacek. Zwolennicy polityków z flagami krzyczą „precz z komuną”, „więźniowie polityczni”. @RMF24pl pic.twitter.com/rJc3emz7LE — Anna Zakrzewska (@anna_zakrzewsk_) January 9, 2024

Каминский и Вонсик прибыли в президентский дворец по приглашению президента Польши Анджея Дуды. Они должны были принять участие в церемонии, запланированной на 11:00 во Дворце. Вероятно, они были там несколько часов.

Позже полицейские вошли в здание канцелярии президента на Краковском пригороде. Это произошло в отсутствие Анджея Дуды, который в это время встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской во дворце Бельведер.

Полиция, к удивлению задержанных, с самого утра находившихся в гостях у президента, узнала их и сообщила основания для вмешательства. Каминский и Вонсик были удивлены, но не оказывали сопротивления и были выведены на улицу. Теперь по решению суда они сядут в тюрьму из-за того, что они приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Напомним, что в это время Польша призывает Конгресс США одобрить помощь Украине.