У Варшаві спалахнули протести: що сталося

Протестувальники кажуть, що не очікували затримання у президентському палаці

Близько 300 людей протестували перед президентським палацом після затримання на його території засуджених колишніх керівників МВС Маріуша Камінського та Мацея Восіка.

Про це пише RMF FM.

Демонстрація також відбулася перед окружним управлінням поліції на вул. Гренадери у Варшаві.

Камінського та Воніка поліція затримала в президентському палаці. Спочатку їх доставили у поліцейський відділок.

Присутні перед президентським палацом скандували гасло: «Це Польща». Чимало людей мали біло-червоні прапори.

Протестувальники заявили, що не очікували, що Маріуш Камінський і Мацей Восік будуть затримані біля президентського палацу.

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"Я глибоко засмучений тим, що зараз відбувається в Польщі. Про те, що поліція може незаконно затримувати чесних громадян і чесних політиків, - сказав один з протестувальників.

Przed komendą pojawił się prezes @pisorgpl Jarosław Kaczyński. Próbował wejść do budynku. Nie udało mu się to jednak i po kilku minutach odjechał. @RMF24pl pic.twitter.com/YdeBfOBGP0 — Anna Zakrzewska (@anna_zakrzewsk_) January 9, 2024

Під відділком поліції також зібралися прихильники Камінського та Восіка, які кричали "Політичні в'язні" та "Геть комунізм".

"Яка у нас тепер свобода? Куди ми прямуємо? До чого доходить ця Польща?" – заявила одна з протестувальниць.

Кілька десятків офіцерів охороняли вхід з передньої та задньої частини будівлі. Перед штабом також з'явилися кілька депутатів.

Натовп скандував «Впустіть депутата». Однак поліцейські не пустили їх всередину.

Gorąca atmosfera przed komendą na Grenadierów. W środku są @Kaminski_M_ i @WasikMaciej. Do budynku próbuje wejść https://t.co/M3R0ukT9Mn poseł @OzdobaJacek. Zwolennicy polityków z flagami krzyczą „precz z komuną”, „więźniowie polityczni”. @RMF24pl pic.twitter.com/rJc3emz7LE — Anna Zakrzewska (@anna_zakrzewsk_) January 9, 2024

Камінський і Вонсік прибули до президентського палацу на запрошення президента Польщі Анджея Дуди. Вони мали взяти участь у церемонії, запланованій на 11:00 у Палаці. Ймовірно, вони були там кілька годин.

Пізніше поліцейські увійшли до будівлі канцелярії президента на Краківському передмісті. Це сталося за відсутності Анджея Дуди, який у цей час зустрічався з лідером білоруської опозиції Світланою Ціхановською в палаці Бельведер.

Поліція, на подив затриманих, які з самого ранку були в гостях у президента, впізнала їх і повідомила підстави для втручання. Камінський і Вонсік були здивовані, але не чинили опору і були виведені на вулицю. Тепер за рішенням суду вони сядуть у в'язницю через те, що вони засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Нагадаємо, що тим часом Польща закликає Конгрес США схвалити допомогу Україні.