В Белгороде "прилет" по военным объектам – СМИ (фото, видео)

По данным СМИ, Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.
В российском Белгороде днем 30 декабря произошел ракетный удар – Силы безопасности и обороны атаковали военные объекты в городе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.
"Это общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", — сказал источник.
Сначала в городе слышали взрывы. Позже после этого начали писать о том, что на месте попаданий виднеется черный дым.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 декабря, в 14:10, заявил об обстрелах центра города. Он сообщил о якобы попадании в гражданский сектор.
"В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытия. Опасность сохраняется", — написал он.
По сообщению российских властей, якобы известно о четырех погибших и семерых раненых.
Как пишут пропагандисты, в Белгороде могут ввести режим ЧС для ликвидации последствий.
В центре города по меньшей мере три пожара — возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади, на Гражданском проспекте.
Напомним, в России "герой СВО" зарезал отца известного пропагандиста.
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