Стало известно, как банки будут работать 1 января

НБУ определил, как будут работать банки в первый день нового года.

В Украине 1 января 2024 года банковская система будет работать в обычном режиме. Это касается Системы электронных платежей (СЭП), Системы количественного учета депозитных сертификатов (СЕРТИФ) и национальной платежной системы "Пространство".

Об этом говорится в постановлении Национального банка.

Отмечается, что украинские банки 30-31 декабря самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в то время как наличный валютный рынок работает в обычном режиме, а банки могут осуществлять кассовые операции.

В НБУ отмечают, что с 30 декабря по 1 января финансовые сообщения на и от Государственной казначейской службы через СЭП не принимаются.

Напомним, во время нынешних зимних праздников выходными будут только следующие даты: 30 и 31 декабря, 6 и 7 января. Это суббота и воскресенье. Некоторые работодатели могут предоставлять дополнительные выходные на новогодние праздники 2023-2024, но официально в Украине во время военного положения все дополнительные выходные отменяются.

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