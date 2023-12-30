Стало відомо, як працюватимуть банки 1 січня

НБУ визначив, як працюватимуть фінустанови у перший день нового року.

В Україні 1 січня 2024-го банківська система працюватиме у звичайному режимі. Це також стосується Системи електронних платежів (СЕП), Системи кількісного обліку депозитних сертифікатів (СЕРТІФ) і національної платіжної системи "Простір".

Про це йдеться у постанові Національного банку.

Зазначається, що українські банки 30−31 грудня самостійно ухвалюють рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, тоді як готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі, а банки можуть здійснювати касові операції.

В НБУ наголошують, що від 30 грудня до 1 січня фінансові повідомлення на і від Державної казначейської служби через СЕП не приймаються.

Нагадаємо, під час цьогорічних зимових свят вихідними будуть лише такі дати: 30 і 31 грудня, 6 і 7 січня. Це — субота і неділя. Деякі роботодавці можуть надавати додаткові вихідні на новорічні свята 2023-2024, але офіційно в Україні під час дії воєнного стану всі додаткові вихідні скасовуються.

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