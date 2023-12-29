Чи будуть відключення світла на свята: відповідь "Укренерго"

Ворог продовжує воювати не лише на полі бою, а й в інфопросторі.

В соцмережах знову розповсюджуються повідомлення про буцімто відключення електроенергії на свята. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє "Укренерго".

Довіряйте офіційним джерелам

У компанії офіційно заявили, що диспетчерський центр "Укренерго" не планує обмеження споживання у святкові дні.

"В енергосистемі профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно в вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі. Тому в "Укренерго" немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення", – запевнили там.

Традиційно, ворог знову намагається досягти поширення панічних настроїв серед громадян України. Цього разу, деталізували у відомстві, дезінформація розповсюджується через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

"Не ведіться на російське ІПСО! На офіційних сторінках "Укренерго" в Facebook і Telegram щодня ми публікуємо актуальну інформацію про стан енергосистеми. Ми щоранку завчасно повідомляємо чи очікується сьогодні дефіцит і чи планує Диспетчерський центр "Укренерго" обмежувати споживання. Ви також можете відстежувати інформацію про енергопостачання на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача.

Нагадаємо, через масований обстріл РФ без світла залишилися тисячі українців у 7 областях.

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