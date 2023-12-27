Чи будуть відключення світла на Новий рік: відповідь Міненергетики

Ворог використовує всі засоб для того, щоб пошкодити повітряні лінії передачі електричної енергії і об’єкти генерації.

У новорічну ніч і 1 січня масових відключень електроенергії не передбачається.

Про це у телемарафоні заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"Зараз дефіциту електроенергії немає і не передбачається навіть... Є прогнози такі, що ми зустрінемо новорічну ніч з подарунками, світлом та посмішками наших близьких людей", – сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що українська система вистояла, хоча існує велика проблема.

"Відбуваються обстріли енергосистеми на лінії зіткнення... Ворог використовує всі засоби (і артилерію, і "Гради") для того, щоб пошкодити і повітряні лінії передачі електричної енергії, і об’єкти генерації", – підсумував Демченков.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому РФ не атакує енергетичну інфраструктуру в Україні.

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