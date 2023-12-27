"Працюють за трьох": яка ситуація з медиками на фронті

Медики, які зараз вже перебувають у Збройних Силах, працюють за трьох.

Про ситуацію з медичним забезпеченням на фронті розповів капітан медичної служби бригади Гвардії наступу "Буревій", нейрохірург Андрій Гук, передає "Еспресо".

Він закликав цивільних лікарів доєднатися до військових медиків, які працюють за трьох

"Кількість є достатньо настільки, наскільки ми можемо собі це дозволити. На жаль, дуже сподіваємось, що мої колеги долучаться і нарешті зрозуміють, що війна - це для всіх військових і не тільки для військових, а й для цивільних медиків, які відчувають в собі можливість, сили та головне здоров'я. Звичайно, що закликаю їх доєднатися хоча б на цей період часу, який є дуже складним для наших Сил оборони", – сказав Гук.

У відповідь на запитання, скільки саме необхідно медиків на фронт військовий сказав: "Я б не хотів сіяти паніку, або зневіру. Я думаю, що навіть ті медики, які зараз вже у Збройних Силах працюють за трьох, але я розумію, що цифри ви розумієте".

Крім того, він прокоментував проблему з неякісним оснащенням медичних підрозділів, зокрема турнікетами.

"Ми дійсно мали певний час неякісні турнікети, останнім часом нарікань не було, ми користуємося переважно нашими вітчизняними, надійними джутами, або тими, які дійсно мають певну сертифікацію. Дуже важко було напочатку, коли, ті джути були не зовсім адекватні, не треба цього замовчувати", – підсумував Гук.

Нагадаємо, що 19 листопада за поданням міністра оборони президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. У Міноборони пояснили причини цих кадрових змін.

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