Україна запустила у серійне виробництво свій аналог "Шахеда"

Йдеться про аналоги "Шахед-131" і "Шахед-136".

Україна від серпня 2023 року серійно виготовлє свої далекобійні дрони-камікадзе, на зразок "Шахедів".

Про це заявив очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції.

Рекордна дальність бойового вильоту – 1000+ км. За його словами, розробки цього дрону були ще від 2016 року, проте чомусь не випускались.

"Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів", – запевнив міністр.

Камишін уточнив, що йдеться про аналоги "Шахед-131" і "Шахед-136".

"У нас є більше п'яти аналогів "Шахед-131", які виробляються серійно. І є один вид, аналог "Шахед-136", – додав міністр.

Також він підтвердив обіцянку президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробить мільйон FPV-дронів.

Нагадаємо, "Укроборонпром" ще у грудні 2022 року повідомляв про перехід до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження 1000 км та здатністю нести до 75 кг вибухівки.

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