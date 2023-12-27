Украина запустила в серийное производство свой аналог "Шахеда"

Речь идет об аналогах "Шахед-131" и "Шахед-136".

Украина с августа 2023 года серийно изготовит свои дальнобойные дроны-камикадзе, по примеру "Шахедов".

Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции.

Рекордная дальность боевого вылета – 1000+ км. По его словам, разработки этого дрона были еще с 2016 года, однако почему-то не выпускались.

"Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые улетают на 1000+ километров", – заверил министр.

Камышин уточнил, что речь идет об аналогах "Шахед-131" и "Шахед-136".

"У нас есть больше пяти аналогов "Шахед-131", которые производятся серийно. И есть один вид, аналог "Шахед-136", – добавил министр.

Также он подтвердил обещание президента Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.

Напомним, "Укроборонпром" еще в декабре 2022 года сообщал о переходе на финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения 1000 км и способностью нести до 75 кг взрывчатки.

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