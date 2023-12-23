Игнат объяснил, почему беспилотники влетают в дома

Даже когда силы ПВО поражают российские беспилотники, они все равно иногда наносят вред. Так произошло с разрушением квартиры в Соломенском районе Киева в ночь на 22 декабря.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Если бы он попал полностью в этот дом, то там не было бы этажа просто, а не выбиты стекла в квартире и пожар. Они (БпЛА — Ред.) до Львова долетают, до Киева долетают и будут долетать. Киев — это огромный город и они ищут маршруты. Они летят по дорогам, могут по реке лететь. Не всегда удается перехватить их на подступах к столице", — пояснил Игнат.

По его словам, БПЛА могут лететь по инерции какое-то время даже после поражения определенными видами вооружения. Что больше – во время падения может активироваться боевая часть.

Если "Гепард", бьющий по тому дрону, или зенитки попадают или ракета, то там шансов у него уже нет, он разрывается и падает вниз просто кусочками. А если его сбивают на юге огневые группы тем, что есть, то он летит, и хорошо, если боевая часть не активируется, тогда еще поражения мало будет. Но если боевая часть активируется во время падения, будет яма, воронка или такие нежелательные последствия", — резюмировал Игнат.

Напомним, ночью против 22 декабря российские дроны влетели в жилые дома в Киеве – в Соломенском районе. Частично уничтожены 24, 25 и 26 этажа. Впоследствии выяснилось, что одна из уничтоженных квартир принадлежит ведущему телемарафону "Единые новости" Андрею Ковальскому. Семье чудом удалось спастись от самого страшного.

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