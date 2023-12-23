Оккупанты перекрыли Крымский мост: работает ПВО

Российские окукпанты утром 23 декабря объявили ракетную опасность и перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщили местные Телеграмм-каналы.

Оккупанты около 9:47 заявили о якобы авиационной опасности на территории всего Крыма. Затем была объявлена ракетная опасность. Через несколько минут российские оккупанты заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли.

Позже местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Скорее всего, это пуски ракет российской ПВО.

Впоследствии оккупанты включили дымовую завесу у Крымского моста. После 10:30 в Севастополе завыла воздушная тревога.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе утром 26 ноября раздались громкие взрывы. В Крыму была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту перекрыто.

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