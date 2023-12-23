Окупанти перекрили Кримський міст: працює ППО

Російські окупанти вранці 23 грудня оголосили ракетну небезпеку та перекрили Кримський міст.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

Окупанти близько 9:47 заявили про нібито авіаційну небезпеку на території всього Криму. Потім була оголошена ракетна небезпека. За декілька хвилин російські окупанти заявили, що рух транспорту Кримським мостом перекрили.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у Джанкойському районі Криму. Ймовірно, це пуски ракет російської ППО.

Згодом окупанти увімкнули димову завісу біля Кримського мосту. Після 10:30 у Севастополі завила повітряна тривога.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі вранці 26 листопада пролунали гучні вибухи. У Криму була оголошена повітряна тривога, а рух Кримським мостом перекрито.

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