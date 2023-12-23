Ігнат пояснив, чому безпілотники влітають у будинки

Навіть, коли сили ППО вражають російські безпілотники, вони все одно іноді завдають шкоди. Так сталося з руйнуванням квартири у Солом’янському районі Києва вночі проти 22 грудня.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Якби він влучив повністю в цей будинок, то там не було б поверху просто, а не вибиті шибки у квартирі та пожежа. Вони (БпЛА - Ред.) до Львова долітають, до Києва долітають і долітатимуть. Київ -це величезне місто і вони шукають маршрути. Вони летять дорогами, можуть річкою летіти. Не завжди вдається перехопити їх на підступах до столиці", - пояснив Ігнат.

За його словами, БпЛА можуть летіти за інерцією певний час навіть після ураження певними видами озброєння. Що більше - під час падіння може активуватися бойова частина.

"Якщо "Гепард", що б'є по тому дрону, або зенітки влучають або ракета, то там шансів у нього вже немає, він розривається і падає вниз просто шматочками. А якщо його збивають на півдні вогневі групи тим, що є, то він летить, і добре, якщо бойова частина не активується, тоді ще ураження мало буде. Але якщо бойова частина активується під час падіння, то буде яма, вирва або такі небажані наслідки", – резюмував Ігнат.

Нагадаємо, вночі проти 22 грудня російські дрони влетіли в житлові будинки у Києві - в Солом'янському районі. Частково знищено 24, 25 і 26 поверхи. Згодом з’ясувалося, що одна зі знищених квартир належить ведучому телемарафону “Єдині новини” Андрію Ковальському. Родині дивом вдалося врятуватися від найстрашнішого.

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