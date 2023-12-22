Нічна атака дронами на Київ: куди влучили “Шахеди” та що відомо про руйнування

За цю ніч росіяни випустили 28 безпілотників з Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму.

Ніч проти 22 грудня в Україні була знову тяжкою. Російські дрони влетіли у житлові будинки в столиці, потрусило й інші міста.

Що наробили окупанти за ніч, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Атака “Шахедів”

Повітряна тривога містами України почала ширитися з 9-ї вечора. Вже об 11-й сирени завили і в столиці, а за годину влада Києва попередила, що буде гучно. Після перших вибухів Telegram-пабліки взірвалися новинами про влучання “Шахеду” у житловий будинок, з районами плуталися, спочатку інформували про удар в Солом’янському райони Києва, потім в Голосіївському, люди ж передавали, що щось горить і на Лівому березі.

На жаль, не помилився ніхто. Чи не найбільше дісталося Солом’янському району. Там дрон влетів у найвищий поверх будинку. Частково знищено 24, 25 та 26 поверхи. Втім момент удару потрапив на відео.

Деталі атаки “Шахедів”

І от до слова, це відео розлетілося столичними пабліками буквально за кілька хвилин після удару, його розтягнули і російські пропагандисти. Ну зняв ти вже це влучання, ну все, потерпи, потім покажеш, це може бути черговим зафіксованим злочином Росії, але ж ні, потрібно злити миттєво, а Telegram-каналам терміново похайпити. Щоправда, цим вже мають займатися відповідні служби. Дивно лише, що люди досі не втямили, що їхні відео допомагають ворогові скоригувати вогонь.

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А тепер детальніше про атаку. Через влучання на верхніх поверхах будинку у Солом’янському районі розгорілася пожежа, її вчасно рятувальникам вдалося ліквідувати, але кілька родин тепер залишилися без житла. Допомога медиків знадобилася одній людині, на щастя, усі живі. На місці вже побували наші колеги зі “Сніданку з 1+1”.

Пошкоджено майно телеведучого

Згодом з’ясувалося, що одна зі знищених квартир у Солом’янському районі належить нашому колезі-медійнику, ведучому телемарафону “Єдині новини” Андрію Ковальському. Родині дивом вдалося врятуватися від найстрашнішого.

Скриншот

Скриншот

Результати “прильоту” дрона

Зараз у соцмережах родині збирають кошти на відновлення житла. Сам Ковальський розповідає, що в момент удару дружина встигла відскочити від вікна, щойно почула звуки дрону. Епіцентр вибиху, припускає, був вище, але уламки посипалися прям на їхню квартиру.

Але це не усі пошкодження, яких завдала Росія цієї ночі. У Голосіївському районі Києва обійшлося без жертв та пошкоджень, але частково зруйнований будинок і у Дарницькому районі, там через падіння уламків почалася пожежа у незакінченому двоповерховому приватному будинку.

Атака безпілотників

На момент удару там нікого не було. Тому обійшлося без постраждалих. Але от будували, люди, будували, прийшла Росія і все зруйнувала. Просто терористи і нічого більше.

За цю ніч росіяни випустили 28 безпілотників з Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму, пишуть в Повітряних силах: “До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 “Шахеди” у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей”.

Регіони під обстрілами

Регулярно росіяни тероризують міста, що ближче до лінії фронту. Уночі та зранку 22 грудня армія РФ тричі обстріляла Сумщину. Зафіксовано 13 вибухів. Під обстрілами були 2 громади. У Сумському районі через це сталася пожежа.

Вгатили по шахтам

Нагадаємо, що 21 грудня надвечір окупанти атакували Запоріжжя. Там вдарили по цивільній інфраструктурі. А на Донеччині в ніч проти 21 грудня росіяни вгатили авіабомбами по шахтах Торецька на Донеччині. На кожну з них скинули по дві бомби. В одній із них загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, але вони вже підняті на поверхню. На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Там двоє людей загинули, троє поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання. В ДСНС показали, як відбувалась рятувальна операція.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГУЧНІ ВИБУХИ У КИЄВІ! Російський дрон влетів у КВАРТИРУ телеведучого!

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