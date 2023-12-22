Вночі РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів вдалося збити ППО

Вночі проти п'ятниці, 22 грудня, армія Російської Федерації вкотре атакувала Україну безпілотниками "Shahed". Сили ППО ліквідували 24 російські дрони.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що загарбники вдарили 28 ударними безпілотниками. Ворог запускав "Shahed" з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Чауди, що в анексованому Криму.

"В результаті бойової роботи збито 24 "Шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Нічна атака дронів

Пізно ввечері 21 грудня, після 23:00, повітряна тривога охопила велику частину України. Сирени тривоги лунали на півночі, в центрі, східних, південних областях. Не "почервоніли" лише регіони на заході країни.

На Київщині тривога тривала майже 2,5 год. РФ масовано атакувала Київ дронами. Спрацювали сили ППО. Але уламки збитих дронів задали пошкоджень. Є влучання у житловий будинок.

Крім того, під ударом дронів опинилися й інші регіони. Повідомлялося, що вночі на Хмельниччині пролунали вибухи. На Одещині також спрацювала ППО.

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