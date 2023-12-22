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Вночі РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів вдалося збити ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вночі РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів вдалося збити ППО

ППО. / Фото: Associated Press

Оборонцям неба не вдалося ліквідувати всі БпЛА.

Вночі проти п'ятниці, 22 грудня, армія Російської Федерації вкотре атакувала Україну безпілотниками "Shahed". Сили ППО ліквідували 24 російські дрони.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні. 

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що загарбники вдарили 28 ударними безпілотниками. Ворог запускав "Shahed" з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Чауди, що в анексованому Криму.

"В результаті бойової роботи збито 24 "Шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Нічна атака дронів

Пізно ввечері 21 грудня, після 23:00, повітряна тривога охопила велику частину України. Сирени тривоги лунали на півночі, в центрі, східних, південних областях. Не "почервоніли" лише регіони на заході країни.

На Київщині тривога тривала майже 2,5 год. РФ масовано атакувала Київ дронами. Спрацювали сили ППО. Але уламки збитих дронів задали пошкоджень. Є влучання у житловий будинок.

Крім того, під ударом дронів опинилися й інші регіони. Повідомлялося, що вночі на Хмельниччині пролунали вибухи. На Одещині також спрацювала ППО.

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Дата публікації
Перегляди
2477
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