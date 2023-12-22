На Одещині ППО спрацювала по ворожих БпЛА

Раніше військові закликали жителі області перебувати у безпечних місцях.
В Одеській області сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих безпілотниках.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня.
"В Одеській області гучно. Працює ППО по "Шахедах"!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДСНС розповіли подробиці атаки ворожих БпЛА на Київ.
Крім того, ми раніше інформували, що відомий телеведучий внаслідок атаки на Київ залишився без квартири.
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