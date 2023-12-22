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На Одещині ППО спрацювала по ворожих БпЛА

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Одещині ППО спрацювала по ворожих БпЛА

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

Раніше військові закликали жителі області перебувати у безпечних місцях.

В Одеській області сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня.

"В Одеській області гучно. Працює ППО по "Шахедах"!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДСНС розповіли подробиці атаки ворожих БпЛА на Київ.

Крім того, ми раніше інформували, що відомий телеведучий внаслідок атаки на Київ залишився без квартири.

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Дата публікації
Перегляди
166
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