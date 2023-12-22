В Одесской области ПВО сработала по вражеским БПЛА

Ранее военные призвали жители области находиться в безопасных местах.
В Одесской области силы противовоздушной обороны отработали по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Юга.
"В Одесской области громко. Работает ПВО по "Шахедам"!", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в ГСЧС рассказали подробности атаки враждебных БПЛА на Киев.
Кроме того, мы ранее информировали, что известный телеведущий в результате атаки на Киев остался без квартиры.
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