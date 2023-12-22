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В Одесской области ПВО сработала по вражеским БПЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Одесской области ПВО сработала по вражеским БПЛА

Дрон-камикаде "Shahed" / Фото: Associated Press

Ранее военные призвали жители области находиться в безопасных местах.

В Одесской области силы противовоздушной обороны отработали по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Юга.

"В Одесской области громко. Работает ПВО по "Шахедам"!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГСЧС рассказали подробности атаки враждебных БПЛА на Киев.

Кроме того, мы ранее информировали, что известный телеведущий в результате атаки на Киев остался без квартиры.

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Дата публикации
Просмотры
166
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