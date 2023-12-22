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В Хмельницкой области раздались взрывы: работает ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Хмельницкой области раздались взрывы: работает ПВО

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

В ряде регионов продолжается воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, на месте работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 21 декабря во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, КГГА сообщала о работе ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры начали атаковать Украину "шахедами" нового образца.

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Дата публикации
Просмотры
496
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