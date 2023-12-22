В Хмельницкой области раздались взрывы: работает ПВО

В ряде регионов продолжается воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, на месте работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 21 декабря во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, КГГА сообщала о работе ПВО.
Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры начали атаковать Украину "шахедами" нового образца.
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