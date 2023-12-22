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На Хмельниччині пролунали вибухи: працює ППО

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Хмельниччині пролунали вибухи: працює ППО

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

У низці регіонів продовжується повітряна тривога через загрозу БпЛА.

На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, на місці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві увечері 21 грудня під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів, КМДА повідомляла про роботу ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти почали атакувати Україну "шахедами" нового зразка.

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Дата публікації
Перегляди
496
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