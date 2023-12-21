У Черкаській області вночі збили дрони: є пошкодження будівель

Вночі проти 21 грудня у небі над Черкаською областю сили ППО збили чотири російські БпЛА. Втім, уламки дронів завдали пошкоджень у регіоні.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Відмінусували" відразу чотири ударних БпЛА противника. Зокрема, в Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах", - наголосив керівник ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків "Shahed" пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Табурець наголосив, що люди не постраждали.

Як повідомлялося, вночі російські безпілотники знову атакували Україну. Зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131". ППО вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА.

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