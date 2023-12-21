Ізраїль оголосив евакуацію на півдні Сектора Гази - ЗМІ

Раніше в армії Ізраїлю повідомили про проведені операції у Хан-Юнісі.
В ООН заявили, що Ізраїль оголосив евакуювати великі райони головного південного міста Гази в Хан-Юнісі.
Про це пишеTimes of Israel із посилання на правління ООН з координації гуманітарних питань.
У заяві сказано, що Ізраїль оприлюднив карти, на яких показано нові райони, що охоплюють приблизно 20 відсотків міста Хан-Юніс, які були позначені для евакуації.
За даними ООН, до початку бойових дій у цьому районі проживало понад 110 000 осіб. Також там є 32 притулки, в яких розмістили понад 140 000 внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких раніше були переміщені з півночі.
Видання зауважило, що ізраїльська армія заявила в середу, що "наземні, повітряні та морські операції були проведені проти десятків терористів та терористичної інфраструктури" у військово-командних і контрольних центрах у Хан-Юнісі.
Нагадаємо, Ізраїль запропонував ХАМАС припинити тимчасово вогонь, щоб зільнити заручників, однак бойовики відкинули цю пропозицію.
Читайте провідні новини дня:
- Окупанти просунулися біля Бахмута: в ISW розповіли, скільки території захопив ворог
- Незворотні зміни в легенях: чим небезпечний грип і як лікувати коронавірус - інтерв'ю з Ольгою Голубовською
- Із Софійського собору в Києві демонтують головний хрест: для чого це потрібно