Бойовики ХАМАС відкинули пропозицію Ізраїля про припинення вогню

Терористичне угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю встановити тимчасове перемирʼя.

Про це інформує видання The Wall Street Journal з посиланням на слова лідерів політичного крила ХАМАС.

У повідомленні вказується, що лідери бойовиків на переговорах з єгипетськими посередниками заявили, що Ізраїль повинен зупинити наступ у Секторі Гази перед тим, як обговорювати будь-яку потенційну угоду.

Крім того, бойовики вимагають від Ізраїля звільнити всіх палестинських заручників, яких, за оцінками ХАМАС, залишилось близько 100 осіб.

В свою чергу Ізраїль відхилив мови бойовиків зупинити операцію у Секторі Гази, а також заявив, що. Такі умови не можуть бути підставою для початку переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль пропонує призупинити бойові дії в Газі принаймні на один тиждень у межах нової угоди, щоб змусити ХАМАС звільнити понад 30 заручників.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази.

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