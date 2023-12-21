Уламки ворожого БпЛА впали на житловий будинок на Полтавщині

Всі деталі будуть встановлені після обстеження місця падіння фахівцями.

Уламки ворожого безпілотника впали в Миргородському районі Полтавщини на житловий будинок.

Також читайте На Київщині під час атаки безпілотників спрацювала ППО

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі", - йдеться у повідомленні.

Він заявив, що всі деталі будуть встановлені після обстеження місця падіння фахівцями.

"За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу", - повідомив Пронін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест повідомив про повністю зруйнований склад із гуманітарною допомогою на Херсонщині через обстріл.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт розповів про тактику боротьби з БпЛА.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.