Обломки вражеского БпЛА упали на жилой дом в Полтавской области

Все детали будут установлены после обследования места падения специалистами.

Обломки вражеского беспилотника свалились в Миргородском районе Полтавщины на жилой дом.

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Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Во время воздушной тревоги обломки, вероятно, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе", — говорится в сообщении.

Он заявил, что все детали будут установлены после обследования места падения специалистами.

"По предварительной информации никто не пострадал. Уже утром на месте будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушение. Владельцы дома получают денежную помощь", – сообщил Пронин.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест сообщил о полностью разрушенном составе с гуманитарной помощью на Херсонщине из-за обстрела.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт рассказал о тактике борьбы с БПЛА.

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