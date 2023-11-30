Панацеи от "Шахедов" нет: военный эксперт рассказал о тактике борьбы с БПЛА

Военный специалист в области радиотехнологий рассказал, можно ли сэкономить драгоценные ракеты ПВО и бороться с враждебными БПЛА другим способом.

В настоящее время существуют проблемы борьбы с враждебными "Шахедами". И единого верного способа борьбы с ними пока нет.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" сказал военный специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

"На данный момент для борьбы с "Шахедами" нет, к сожалению, оптимального решения. Поэтому мы вынуждены тратить драгоценные ракеты нашего ПВО", — сказал эксперт.

По его словам, в уничтожении БПЛА противника также помогают мобильные бригады.

"Мы разворачиваем все эти РЭБ (средства радиоэлектронного противодействия — ред.) страной. То есть мы не стоим на месте, мы двигаемся, но на 100% эффективной панацеи от "Шахедов" нет. Поэтому они и дальше будут запускать их", — добавил Сергей Бескрестнов. .

Кроме того, что "Шахед" наносит поражение и удары по инфраструктуре, он еще во время своего пролета выполняет функции прощупы ПВО.

"И в дальнейшем после массированного удара "шахедами" вполне может быть атака крылатыми ракетами, потому что "Шахеды" прощупывают уязвимости в системе ПВО и будет израсходован определенный запас ракет ПВО, поэтому все в совокупности даст определенный результат", — пояснил Сергей Бескрестнов.

Напомним, россияне атакуют Украину каждые сутки, прицельно нанося удары по мирному населению и гражданским объектам.

Между тем Украина производит в шесть раз меньше FPV-дронов, чем Россия. Как объясняют производители FPV-дронов, им нужны тысячи инженеров, а для разведывательных и ударных БПЛА – сотни высококвалифицированных. Найти на рынке такие кадры сейчас сложно.

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