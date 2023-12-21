Израиль объявил эвакуацию на юге сектора Газа — СМИ

Ранее в армии Израиля сообщили о проведенных операциях в Хан-Юнисе.

В ООН заявили, что Израиль объявил эвакуировать обширные районы главного южного города Газы в Хан-Юнисе.

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на правление ООН по координации гуманитарных вопросов.

В заявлении говорится, что Израиль обнародовал карты, на которых показаны новые районы, охватывающие примерно 20 процентов города Хан-Юнис, которые были отмечены для эвакуации.

По данным ООН, до начала боевых действий в этом районе проживало более 110 000 человек. Также там есть 32 приюта, в которых разместили более 140 000 внутренне перемещенных лиц, большинство из которых ранее были перемещены с севера.

Издание отметило, что израильская армия заявила в среду, что "наземные, воздушные и морские операции были проведены против десятков террористов и террористической инфраструктуры" в военно-командных и контрольных центрах Хан-Юниса.

Напомним, Израиль предложил ХАМАС прекратить временно огонь, чтобы очистить заложников, однако боевики отвергли это предложение.

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