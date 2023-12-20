Какому знаку Зодиака повезет 21 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 декабря?

День, когда необходимо отбросить в сторону любые сомнения – они будут мешать двигаться вперед вне зависимости от того, какую цель человек перед собой ставит – профессиональную или личную. День также благоприятен для финансовых операций, которые окажутся на редкость успешными. Рисковать можно только в том случае, если все последствия таких действий будут тщательно рассчитаны и продуманы, в противном случае вместо шампанского придется пить успокоительное.

Весы

Весам, которые давно подумывают об операциях с недвижимостью, именно сегодня можно приступать к воплощению в жизнь своей мечты. Действовать можно в самом разном направлении – продавать старое жилье, покупать новое, а возможно, делать и то и другое одновременно. Разумеется, за один день осуществить подобное при всем желании будет невозможно, но, если первый шаг сделать именно сегодня, шансы на успех возрастут в разы.

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