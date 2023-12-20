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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: один из самых опасных дней лунного календаря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: один из самых опасных дней лунного календаря

Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Один из самых опасных дней лунного календаря, когда человека со всех сторон подстерегают опасности. 

На слово сегодня не стоит верить как незнакомым, так и близким людям: первые будут обманывать нас сознательно, вторые, скорее всего, и сами окажутся введенными в заблуждение. Чрезмерная доверчивость может сыграть с нами злую шутку во всех сферах, но особенно – в личной жизни. Также необходимо отказаться от финансовых операций любой степени сложности – они чреваты убытками. 

Овен 

Даже при плотном рабочем графике необходимо найти время для отдыха, в противном случае энергии вам надолго не хватит – без своевременного пополнения она имеет свойство иссякать. 

Телец 

Не стоит чересчур эмоционально реагировать на агрессию окружающих – как близких, так и коллег: скорее всего, они только того и ждут, чтобы подпитаться вашей позитивной энергетикой – не стоит баловать их. 

Близнецы 

Лучшее средство для борьбы с плохим настроением, которое может накрыть вас с самого утра, – настроиться на позитивный лад: чем больше вы будете думать о хорошем, тем вероятнее, что оно произойдет в вашей жизни. 

Рак 

Не лучший день для того, чтобы работать в коллективе: коллеги будут отвлекать вам от работы, что может ввергнуть вас в цейтнот, что на предпраздничной неделе, мягко говоря, нежелательно. 

Лев 

День благоприятен для тех, кто занимается интеллектуальной деятельностью – научной или литературной: идеи, которые придут в голову сегодня, позволят говорить о вас, как о лучшем специалисте в своем деле 

Дева 

День, когда – в отличие от другого времени – не стоит обращать внимания на сны и другие знаки, которые якобы будет посылать судьба: никакого пророческого посыла они нести не будут, а настроение испортить могут. 

Весы 

Постарайтесь не встревать в конфликты, стороной которых вы не являетесь: люди в конце концов помирятся, а вы – к большому своему удивлению – рискуете оказаться виноватыми для всех его участников. 

Скорпион 

Сегодня желательно совместить профессиональные дела с домашними хлопотами – переключаясь с одного на другое, вы и сделать успеете больше, и усталости практически не почувствуете. 

Стрелец 

Не стоит хвастаться своими успехами перед людьми, которых вы плохо знаете: вполне возможно, что у них так называемый "дурной" глаз, последствия которого вы очень быстро почувствуете. 

Козерог 

День благоприятен для работ по дому – особенно для тех занятий, которые вы долгое время откладывали по причине их трудоемкости или нехватки времени: сегодня они пойдут легко и просто 

Водолей 

Ссориться с окружающими не стоит и в любой день, но сегодня – особенно: любой вспыхнувший конфликт будет иметь неприятные последствия, так что необходимо закончить перепалку миром. 

Рыбы 

День, когда не стоит быть излишне критичными не только к другим, так и к самим себе: мысль о том, что каждый имеет право на свои ошибки и слабости, стоит принять как аксиому – без доказательств. 

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Дата публикации
Просмотры
699
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