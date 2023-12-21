В Twitter (Х) произошел масштабный глобальный сбой

У пользователей не отображаются публикации ни в ленте, ни в личном профиле.
В четверг утром, 21 декабря, в популярной социальной сети Twitter (X) произошел глобальный сбой, почувствованный также в Украине.
Об этом сообщает Downdetector.
Как следует из отчета, перебои в работе у пользователей начались около 7 часов. В частности, не отражаются публикации ни в ленте, ни в личном профиле. Пользователи сообщают о проблемах работы приложения. Также есть перебои при входе через веб-сайт.
Согласно отчету Downdetector, больше всего жалоб о работе Twitter поступают из Великобритании. Однако сбой также ощутили в Украине.
В компании по состоянию на утро ситуацию не прокомментировали.
Новость дополняется.
Напомним, в "Киевстаре" прокомментировали проблемы со связью у некоторых абонентов, возникших утром 20 декабря.
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