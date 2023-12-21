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У Twitter (Х) стався масштабний глобальний збій

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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852
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У Twitter (Х) стався масштабний глобальний збій

Twitter (X) / Фото: Associated Press

У користувачів не відображаються публікації ні у стрічці, ні в особистому профілі. 

У четвер вранці, 21 грудня, у популярній соціальній мережі Twitter (X) стався глобальний збій, який відчули також в Україні. 

Про це повідомляє Downdetector.

Як видно зі звіту, перебої у роботі у користувачів почалися близько 7 години. Зокрема, не відображаються публікації ні у стрічці, ні в особистому профілі. Користувачі повідомляють про проблеми у роботі застосунку. Також є перебої під час входу через веб-сайт.

Відповідно до звіту Downdetector, найбільше скарг про роботу Twitter надходять із Великої Британії. Однак збій також відчули в Україні.

У компанії станом на ранок ситуацію не прокоментували. 

Не працює Twitter (X). ФОТО: скрин/Downdetector / ©
Не працює Twitter (X). ФОТО: скрин/Downdetector

Новина доповнюється..

Нагадаємо, у "Київстарі" прокоментували проблеми зі зв'язком у деяких абонентів, які виникли вранці 20 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
852
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