У Twitter (Х) стався масштабний глобальний збій

У користувачів не відображаються публікації ні у стрічці, ні в особистому профілі.
У четвер вранці, 21 грудня, у популярній соціальній мережі Twitter (X) стався глобальний збій, який відчули також в Україні.
Про це повідомляє Downdetector.
Як видно зі звіту, перебої у роботі у користувачів почалися близько 7 години. Зокрема, не відображаються публікації ні у стрічці, ні в особистому профілі. Користувачі повідомляють про проблеми у роботі застосунку. Також є перебої під час входу через веб-сайт.
Відповідно до звіту Downdetector, найбільше скарг про роботу Twitter надходять із Великої Британії. Однак збій також відчули в Україні.
У компанії станом на ранок ситуацію не прокоментували.
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Нагадаємо, у "Київстарі" прокоментували проблеми зі зв'язком у деяких абонентів, які виникли вранці 20 грудня.
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