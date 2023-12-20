В "Киевстаре" прокомментировали утренние проблемы со связью у некоторых абонентов

Речь идет не о новой атаке, а о последствиях предыдущей.

Технические проблемы наблюдались в пяти регионах Украины с голосовыми услугами. Они были связаны со скоростью обновления и стабилизацией системы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров.

"Киевстар" работает без ограничений

Как отметил Комаров, работу, на которую обычно нужны месяцы, специалисты проделали через час.

"Были некоторые компромиссы, на которые мы шли, и сейчас мы это исправляем", – сказал он.

Новые проблемы со связью или услуги в компании не ожидают. Сейчас все нюансы решаются параллельно с предоставлением услуг.

На сегодня восстановлены все услуги на 100% по всей территории Украины и за рубежом. В понедельник началась работа по возобновлению международного роуминга и во вторник она была завершена. "Киевстар" работает без каких-либо ограничений.

Гендиректор компании также отметил, что пока сложно оценить, многие ли абоненты отказались от услуг "Киевстара". Пока еще есть проблемы с внутренними системами и еще восстанавливающие аналитики. Исследовать вопрос оттока пользователей можно будет несколько позже.

Сделаны фундаментальные выводы

Расследование СБУ по кибератаке продолжается. По словам Комарова, после нее сделаны фундаментальные выводы. Они будут относиться к многим компаниям, которые существенно зависят от IT-инфраструктуры.

"Защита строилась на несколько других принципах. Мы все это поставили под вопрос, разработали новые принципы вместе с командой СБУ и начали внедрение новых методологий. У нас очень простая цель сделать "Киевстар" максимально защищенным от любых новых и дополнительных рисков", – отметил гендиректор компании.

Он также добавил, что опыт "Киевстара" и окончательные выводы, сделанные после завершения расследования, помогут обезопасить от подобных атак другие высокотехнологичные компании Украины. В будущем это будут либо рекомендации, либо директивы.

Напомним, утром 20 декабря многие пользователи пожаловались на новый сбой в работе "Киевстара".

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