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Армия РФ превращается в маршевые батальоны: эксперт назвал причину

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Армия РФ превращается в маршевые батальоны: эксперт назвал причину

Армия РФ / Фото: Associated Press

На временно оккупированных территориях Украины присутствует до 450 тыс. российских оккупантов.

Значительные потери в живой силе фактически перепахивают оккупантов в маршевые батальоны эпохи Второй мировой войны, чем в современную, боеспособную и эффективную армию.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Сети.

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины присутствует до 450 тыс. российских оккупантов.

При этом штатная комплектация батальон-тактической группы такова:

  • личный состав – до 800 чел;
  • Танки – 11 ед.;
  • ББМ – 33 ед.;
  • Ствольная артиллерия – 12 ед.;
  • РСЗО – 12 ед.;
  • Минометная компонента – 6 ед.;
  • ПВО – 3 ед.;
  • РЭБ – 3 ед.

Как отмечает аналитик, именно такие показатели позволяют скоплению из 800 человек эффективно наступать и вести оборонные действия, но по состоянию на сегодняшний день у россиян ситуация совсем другая.

"Грубо говоря — это 560 батальон-тактических групп. "Намного больше, чем их было на момент полномасштабного вторжения, но что касается комплектации?", — задался вопросом аналитик.

Так, по данным Коваленко, в зоне боевых действий, помимо всей этой человеческой массы, сосредоточено:

  • Танки – около 3 тыс. (вместо 6 160 или 49% от штатной комплектации);
  • ББМ – около 7 тыс. (вместо 18 840 или 38% от штатной комплектации);
  • Ствольная артиллерия – около 4,7 тыс (вместо 6720 или 70% от штатной комплектации);
  • РСЗО – около 1,1 тыс. (вместо 6 720 или 16% от штатной комплектации).

"То есть, на сегодняшний день каждое российское подразделение испытывает дефицит в штатной комплектации по технике более чем на 50%. Это приводит не только к уменьшению их наступательного потенциала, но и растущей потребности в компенсации растущих потерь личного состава. Но для оккупантов это замкнутый круг". ", – резюмировал Коваленко.

Напомним, российские оккупанты на Авдеевском направлении продолжают давить на украинских военных, понеся потери и формируя сведенные роты из частично разбитых подразделений. В то же время, бойцам ВСУ хочется иметь больше боеприпасов, но они "обходятся тем, что есть".

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Дата публикации
Просмотры
1080
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