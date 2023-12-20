"Переформатируем задачи": в ВСУ описали ситуацию на Авдеевском направлении

Военным всегда хочется как можно большего количества боеприпасов, но сейчас "обходимся тем, что есть", сообщил Штупун.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении продолжают давить на украинских военных, неся потери и формируя сводные роты из частично разбитых подразделений. В то же время, бойцам ВСУ хочется иметь больше боеприпасов, но они "обходятся тем, что есть".

Об этом спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона вечером 20 декабря.

Ситуация на Авдеевском направлении

Штупун озвучил потери российских оккупантов на Авдеевском направлении.

"Если брать с 10 октября, когда враг активизировался, то он продвинулся в некоторых местах на полтора-два километра. Но это ему очень дорого стоило: за чуть больше двух месяцев только на Донетчине в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг потерял почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными. Уничтожено около 200 танков и более 400 других бронемашин. И 80% от этих цифр – это именно Авдеевское направление", – рассказал спикер Сил обороны.

Он также отметил, что враг имеет преимущество в количестве военных. Среди них достаточно хорошо обученные и экипированные подразделения, "умеющие делать свою работу". В то же время враг вынужден делать из частично разбитых подразделений какие-то сводные роты или батальоны, и также бросает их вперед.

Штупун ответил на вопрос, достаточно ли у украинских военных боеприпасов, чтобы сдерживать врага.

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Ситуация с боеприпасами на Авдеевском направлении

"Ну военному всегда хочется, чтобы боеприпасов было много, но обходимся тем, что есть, переформатируем какие-то свои задачи, работаем более эффективно, более точно. Например, вчера враг потерял четыре танка, САУ 2с5 "Гиацинт-С" и 13 боевых бронированных машин – это такая довольно редкая и дорогостоящая машина БТР-82", – рассказал представитель ВСУ.

Он также проинформировал, что на Авдеевском направлении и вообще по линии столкновения фиксируется, что российские захватчики в результате игнорирования санитарных норм начали болеть. Так, в некоторых враждеских подразделениях Донецкой области есть эпидемия педикулеза.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг на Авдеевку наступает целыми поселениями. Удержать пока есть чем! Репортаж ТСН Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в течение 19 декабря на Авдеевском направлении украинские войска отбили 26 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак – южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Заметим, украинские артиллеристы практически круглосуточно работают на Авдеевском направлении из-за постоянных штурмов оккупантов. Сейчас артиллеристам не хватает снарядов по всей линии фронта.

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