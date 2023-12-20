Bradley законсервировала укрытие оккупантов – мощное видео из-под Авдеевки

Военные показали работу БМП Bradley на Авдеевском направлении.
Под Авдеевкой военные 47-й отдельной механизированной бригады на БМП М2 Bradley навсегда законсервировали укрытие в восточной части Степного, где прятались российские оккупанты.
Видео показали в Сети.
На кадрах видно, как российские штурмовики спустились в подвал полностью разрушенного дома. После этого военные ВСУ на боевой машине пехоты Bradley сравняли с землей вход в укрытие, где были солдаты оккупационной армии РФ.
"Во время отражения очередного штурма Степного один из наших экипажей обнаружил группу орков, решивших спрятаться в погребе. Командование приняло решение сделать этот тайник последним в их жизни. Что оперативно и нестандартно выполнил экипаж Брэдли", — рассказали военные.
Напомним, оккупанты пытаются перерезать "дорогу жизни" к Авдеевке.
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