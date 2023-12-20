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Bradley законсервувала укриття окупантів – потужне відео з-під Авдіївки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Bradley законсервувала укриття окупантів – потужне відео з-під Авдіївки

Bradley під Авдіївкою законсервувала укриття окупантів / Фото: скриншот

Військові показали роботу БМП Bradley на Авдіївському напрямку.

Під Авдіївкою військові 47-ї окремої механізованої бригади на БМ​​П М2 Bradley назавжди законсервували укриття у східній частині Степового, де ховалися російські окупанти.    

Відео показали у Мережі.

На кадрах видно, як російські штурмовики спустилися до підвалу повністю зруйнованого будинку. Після цього військові ЗСУ на бойовій машині піхоти Bradley зрівняли із землею вхід до укриття, де були солдати окупаційної армії РФ.

"Під час відбиття чергового штурму Степового один з наших екіпажів виявив групу орків, які вирішили сховатися у погребі. Командування прийняло рішення зробити цю схованку останньою в їх житті. Що оперативно та нестандартно виконав екіпаж Бредлі", - розповіли військові.

Нагадаємо, окупанти намагаються перерізати "дорогу життя" до Авдіївки.

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Дата публікації
Перегляди
589
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