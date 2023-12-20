ЗСУ добряче прорідили лави окупантів на фронті: Генштаб назвав втрати РФ

Сили оборони України також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.

Українські війська ліквідували на фронті ще 890 російських окупантів протягом доби 19 грудня.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, втрати Росії у живій силі у війні проти України на 20 грудня орієнтовно сягають 349 190 бійців убитими або пораненими.

Втрати РФ на 20 грудня у зброї та військовій техніці

Танки ‒ 5814 (+16),

бойові броньовані машини ‒ 10794 (+23),

артилерійські системи – 8206 (+16),

РСЗВ – 928 (+2),

засоби ППО ‒ 611 (+0),

літаки – 324 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),

крилаті ракети ‒ 1612 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 10871 (+29),

спеціальна техніка ‒ 1203 (+3).

Втрати ворога на 20 грудня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за даними Інституту вивчення війни, російські загарбники на Херсонщині відчувають дефіцит військової техніки для евакуації своїх поранених.

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