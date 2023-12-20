ЗСУ добряче прорідили лави окупантів на фронті: Генштаб назвав втрати РФ

Сили оборони України також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.
Українські війська ліквідували на фронті ще 890 російських окупантів протягом доби 19 грудня.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, втрати Росії у живій силі у війні проти України на 20 грудня орієнтовно сягають 349 190 бійців убитими або пораненими.
Втрати РФ на 20 грудня у зброї та військовій техніці
- Танки ‒ 5814 (+16),
- бойові броньовані машини ‒ 10794 (+23),
- артилерійські системи – 8206 (+16),
- РСЗВ – 928 (+2),
- засоби ППО ‒ 611 (+0),
- літаки – 324 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1612 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 10871 (+29),
- спеціальна техніка ‒ 1203 (+3).
До слова, за даними Інституту вивчення війни, російські загарбники на Херсонщині відчувають дефіцит військової техніки для евакуації своїх поранених.
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