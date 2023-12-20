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ЗСУ добряче прорідили лави окупантів на фронті: Генштаб назвав втрати РФ

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ добряче прорідили лави окупантів на фронті: Генштаб назвав втрати РФ

Втрати РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці.

Українські війська ліквідували на фронті ще 890 російських окупантів протягом доби 19 грудня.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, втрати Росії у живій силі у війні проти України на 20 грудня орієнтовно сягають 349 190 бійців убитими або пораненими.

Втрати РФ на 20 грудня у зброї та військовій техніці

  • Танки ‒ 5814 (+16),
  • бойові броньовані машини ‒ 10794 (+23),
  • артилерійські системи – 8206 (+16),
  • РСЗВ – 928 (+2),
  • засоби ППО ‒ 611 (+0),
  • літаки – 324 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 1612 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 10871 (+29),
  • спеціальна техніка ‒ 1203 (+3).
Втрати ворога на 20 грудня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати ворога на 20 грудня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за даними Інституту вивчення війни, російські загарбники на Херсонщині відчувають дефіцит військової техніки для евакуації своїх поранених.

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Дата публікації
Перегляди
787
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