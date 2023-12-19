Росіяни вербують "кадетів" на ТОТ: що відомо

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни вербують "кадетів". Юнаки навчаються у так званому навчально-виховному комплексі імені космонавта Г.Т. Берегового.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За даними Центру, з хлопцями проводять "патріотичні бесіди" про те, як любити й захищати "батьківщину". У такий спосіб окупанти намагаються закликати молодь йти на війну проти України на боці РФ. Зокрема, працівники слідчого комітету РФ діляться зі студентами власним "безцінним" досвідом, а саме, розповідають про те, як репресували українців. Щобільше, найкращих "кадетів" вивезли на "обмін досвіду" до Москви.

"Таким чином окупанти сподіваються виховати покоління яничарів, які потім будуть воювати проти своєї Батьківщини, адже кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють", – зауважили у підпіллі.

У Центрі національного спротиву закликали бойкотувати ініціативи ворога, збільшити свою роль у вихованні дітей та протидіяти російській системі промивання мізків, адже остання направлена на знищення українців.

Нагадаємо, росіяни продовжують викрадати українців на ТОТ.

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