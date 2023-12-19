Терор триває: росіяни продовжують викрадати українців на ТОТ

Так, на тимчасово захоплених територіях України ворог викрадає людей родинами. Колаборанти наводять росіян на них, мешканців підозрюють в нелояльності до окупантів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь. Всім затриманим інкримінують або екстремізм, або держзраду.

"Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", – зазначили у ЦНС.

Там також наголошують, що кожен поліцай та співробітник ФСБ, дотичний до репресій українців встановлений. Саме тому їхня діяльність буде неминуче закінчена, це лише справа часу.

Нагадаємо, загарбники посилюють пошуки українського підпілля на окупованих територіях.

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