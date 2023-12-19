У Путіна відреагували на 12-й пакет санкцій

Москва очікувала нового 12-го пакету антиросійських санкцій Європейського союзу. Втім, Російська Федерація знайде спосіб, аби обійти усі обмеження.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Щодо російських алмазів (ЄС запровадив заборону на імпорт каміння з РФ - Ред), то це було прогнозовано, ми до цього готувалися. Не думаю, що немає жодних варіантів обходу цих санкцій. Вони є, і вони будуть реалізовані", - заявив Пєсков.

За його словами, новий пакет санкцій ЄС проти Росії свідчить про те, що ресурс сфер, щодо яких можна запроваджувати обмеження, "вичерпується". Спікер Кремля назвав "невеликою небезпекою" можливість заморозки європейських активів підприємств оборонно-промислового комплексу, заявивши, що "таких активів не існує".

Нагадаємо, Європейська Рада 18 грудня ухвалила 12-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв’язку з продовженням агресивної війни Росії проти України.

У США прокоментували 12 пакет санкцій ЄС проти Росії. Речник Державного департаменту США Метью Міллер каже, що США будуть надалі координувати свої дії з партнерами щодо посилення санаційного тиску на Росію.

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