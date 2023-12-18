ЄС хоче подовжити пільговий період для імпорту сталі з РФ – Bloomberg

Країни-члени Європейського Союзу збираються погодитися на чотирирічне подовження – до 2028 року – пільгового періоду імпорту деяких видів сталі з Росії перед повною забороною.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ.

"ЄС заборонив імпорт прокату і напівфабрикатів із Росії у жовтні 2022 року, але надав пільговий період для поставок деяких товарів до 1 жовтня 2024 року", - йдеться в матеріалі.

Як пише видання, цей період буде продовжено до жовтня 2028 року. Однак ці заходи ще мають бути ухвалені державами-членами ЄС, і до того часу вони можуть змінитися.

"Пільговий період дає змогу найбільшому російському сталеливарному виробнику ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат", який не перебуває під санкціями ЄС, постачати сталеві сляби на переробку на спільне підприємство з інвестиційним підрозділом в Бельгії, який володіє заводами по всій Європі", - пише Bloomberg.

Підприємство попросило подовжити пільговий період в обмін на інвестиції в нову електродугову піч, яка має зробити продукцію більш екологічно чистою.

Нагадаємо, в 12-му санкційному пакеті ЄС проти Росії немає "Росатому" – експерт пояснив, як це може бути пов'язано з Угорщиною.

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