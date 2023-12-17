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Україна виключила Raiffeisen зі списку спонсорів війни, щоб Австрії підтримала санкції проти РФ – Reuters

Україна виключила Raiffeisen зі списку спонсорів війни, щоб Австрії підтримала санкції проти РФ – Reuters

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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18
Час на прочитання
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Україна виключила Raiffeisen зі списку спонсорів війни, щоб Австрії підтримала санкції проти РФ – Reuters

Raiffeisen Bank

Україна призупинила перебування Raiffeisen Bank у списку спонсорів війни.

Австрія перестала блокувати наступний – 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як Україна погодилася прибрати банк Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни.     

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

"Застереження щодо санкцій Австрії знято", – заявив дипломат.

Reuters також посилається на інформацію на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК), на якому оприлюднено список "міжнародних спонсорів війни". На момент публікації щодо RBI було сказано наступне: "Статус припинено на час двосторонніх консультацій за участю представників Європейської комісії". 

RBI потрапив до українського чорного списку у березні 2023 року. Однією з причин НАЗК назвало продовження Raiffeisen Bank роботи в Росії. 

Австрія добивалася виключення Raiffeisen Bank зі списку в обмін на "зелене світло" Відня щодо 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС, зазначає Reuters.

Нагадаємо, Європейський союз наступного тижня голосуватиме за 12-й пакет санкцій проти Росії.

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Дата публікації
Перегляди
18
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