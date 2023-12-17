Як і де готують агентів ГУР: офіцер розвідки привідкрив двері на секретну базу - Time

Серед шпигунів є росіяни, які проти війни Путіна та допомагають Україні.

Офіцер Головного управління розвідки, який не назвав своє ім'я зі зрозумілих причин, привідкрив двері про таємні операції агентів ГУР, зокрема такі рейди виконуються у Росію.

Про це йдеться у матеріалі журналіста Time, який зміг потрапити на секретну базу.

За його словами, агентів ГУР готують у навчальному центрі на південному сході України - секретному об'єкті, потрапити на який практично неможливо. Він розповів, що побачив там десяток чоловіків і одну жінку. Кореспондент додав, що на базі є закритий тир з мішенями у вигляді диктатора Володимира Путіна, начальника генштабу Росії Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також деяких російських пропагандистів. Офіцер розвідки зауважив, що цей тир він збудував за власні кошти.

Під час такого візиту іноземний журналіст зустрів одну із груп, яка готувалася до рейду на території Росії.

"Вони готуються до транскордонної місії сьогодні ввечері в Росію. Умови ідеальні. Низькі хмари ховають місяць і зорі. Росіяни їх не чекають. Вони одягатимуться в цивільний одяг, матимуть підроблені документи, без телефонів, користуватимуться компасом, картою та рахуватимуть кроки, щоб зорієнтуватися", - повідомив офіцер ГУР.

За його словами, спецмісіями нібито не командує керівник військової розвідки Кирило Буданов.

Розповідаючи про операції агентів ГУР, офіцер зауважив, що серед шпигунів є росіяни, які проти війни Путіна та допомагають Україні.

"У нас також є росіяни всередині Росії, які нам допомагають, люди, які бачать, наскільки ця війна безглузда, і ненавидять злочинний режим", - зазначив він.

Офіцер розвідки також відреагував на можливе зменшення підтримки України Заходом. Він наголосив, що українці будть боротися проти росіян до останнього.

"Це буде важко. Але ми не здамося. Поїдемо в ліси, на гори, в поля. Це буде партизанська війна. Ми завжди можемо знайти зброю. Подивіться, як ми захищали Київ і Гостомельський аеропорт на початку війни", - сказав він.

Нагадаємо, у Москві партищани "АТЕШ" проникли до головного управління Росгвардії.

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