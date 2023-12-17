Путін збрехав про статус найманців ПВК – інструктор "Шторм-Z" викрив слова диктатора

Інструктор окупантів "Шторм-Z" викрив диктатора Путіна на брехні про статус найманців ПВК, які воюють проти України.

Президент-диктатор Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" 14 грудня збрехав про те, що Міноборони РФ нібито не регулює статус найманців приватних військових компаній (ПВК), які воювали та воюють проти України. Брехню Путіна викрив інструктор підрозділу окупантів "Шторм-Z".

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм-Z" натякнув, що Путін збрехав про неврегульованість статусу ПВК з огляду на значний адміністративний контроль держави над приватними військовими компаніями та іншими нерегулярними формуваннями.

На форумі Володимир Путін говорив про те, як Росія нібито не може пояснити елементи незаконних приватних військових компаній, що воюють в Україні, оскільки ці війська "підписують контракти безпосередньо з ПВК", а це "ускладнює можливості Росії" щодо надання їм статусів ветеранів та державних пільг.

Інструктор російських штурмовиків, коментуючи його слова, заявив, що насправді у квітні 2023 року Держдума РФ вже ухвалила законопроєкт, який дозволяє державі визнавати всіх осіб, що воювали на "СВО" проти України, ветеранами. Ймовірно, він мав на увазі, що в такий спосіб Росія вже несе відповідальність за надання цього статусу всім найманцям, навіть якщо ПВК технічно незаконні.

Інструктор російських найманців додав, що хоча ПВК, добровольчі та інші іррегулярні формування можуть виглядати як "цілий розсип якихось каламутних і незрозумілих структур", Міноборони Росії та інші відомства насправді звітують за ці війська під час підписання контрактів або заповнення певних анкет, перш ніж їх відправлять до нерегулярних підрозділів.

Також інструктор "Шторм-Z" зазначив, що в Росії є документація про більшість військовослужбовців, які надходять до подібних формувань за "добровільним" контрактом, і що російські чиновники покращили таку документацію після початку кампанії з формалізації 2023 року.

Крім того, він зазначив, що грошове забезпечення нерегулярних сил визначають саме державні структури. За його словами, основна проблема полягає в тому, що Кремль не доручив чиновникам Міноборони забезпечити отримання обіцяних пільг нерегулярними силами, а також у тому, що російська система призову до армії насилу враховує регулярні сили РФ, не кажучи вже про нерегулярні.

За даними ISW, Кремлю доводиться помилувати засуджених, щоб вони могли служити у добровільних формуваннях. Тому спостереження інструктора не лише спростовують спроби Путіна дистанціюватися від його рішення розширити нерегулярні сили для підтримки війни проти України, а ще раз підтверджують попередні розслідування ЗМІ про контроль Кремля над нерегулярними силами.

"Ми постійно оцінюємо, що велика кампанія Путіна із прихованої мобілізації, спрямована на те, щоб уникнути оголошення повномасштабної мобілізації, накладає на Росію довгострокову фінансову відповідальність – відповідальність, яку Путін намагається зменшити", – пишуть аналітики ISW.

Нагадаємо, російські війська просунулися – аналітики ISW назвали напрямки на фронті.

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